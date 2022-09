Juventus-Benfica 1-2: Milik illude, poi l’inspiegabile crollo

Allo Stadium c'è il Benfica per una delle partite più importanti di questo inizio di stagione. Le due squadre infatti si contendono un posto agli ottavi di Champions League insieme al favoritissimo Psg. Il Benfica prova a iniziare pressando alto, ma la Juventus è brava a trovare subito il vantaggio. Tutto nasce da un calcio di punizione sulla trequarti, che Paredes trasforma in bell'assist per Milik: il resto lo fa il bomber polacco con uno stacco perfetto e la girata di testa all'angolino. E stavolta nessuno può annullarglielo. I bianconeri prendono convinzione e sfiorano il raddoppio con Kostic. E' una Juve diversa rispetto alle ultime uscite, che prova a sfruttare tutta l'ampiezza del campo e gli inserimenti dei centrocampisti, come Miretti. La squadra di Allegri tiene bene il campo anche se rischia con Ramos che centra Perin di testa da due metri. La Juve col passare dei minuti aggredisce sempre di più in avanti, creando e sprecando potenziali occasioni. Il Benfica però non è un avversario da sottovalutare, come dimostra il palo di Rafa Silva, dopo una grande ripartenza. Segnale di pericolo che anticipa il pareggio. Miretti ingenuamente rifila un pestone in area a Ramos e, dopo la revisione al Var, l'arbitro dà il rigore, trasformato da Joao Mario. Il primo tempo si chiude sull'1-1: molto bene la Juve nella prima parte, poi il Benfica è cresciuto.