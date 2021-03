Juventus-Benevento: la probabile formazione bianconera

Gli uomini di Andrea Pirlo domani in campo

Dopo la vittoria contro il Cagliari per 1-3 firmata dalla tripletta di Cristiano Ronaldo, che ha superato Pelè diventando il goleador più prolifico della storia del calcio, la Juventus è attesa domani dalla partita contro il Benevento, in programma all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri, dopo la cocente eliminazione dalla Champions League avvenuta per mano del Porto nella doppia sfida degli ottavi di finale, vorranno vincere per dare seguito alla vittoria ottenuta la scorsa settimana in terra sarda, e soprattutto per continuare l'inseguimento all'Inter prima in classifica. I bianconeri domani andranno a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato, dopo quelle contro Spezia, Lazio e appunto Cagliari, fatto che si verificherebbe per la prima volta in stagione, sintomo di quanto altalenanti siano stati i risultati della squadra fino a questo momento.