Juventus-Benevento, la moviola: manca un rigore netto ai bianconeri

Ecco come ha diretto la gara il fischietto siciliano

Pochi ma decisamente importanti gli episodi da moviola di questo Juventus-Benevento, terminato con il risultato di 1-0 in favore dei campani grazie al gol di Adolfo Gaich ad un quarto d'ora dalla fine. Ecco come ha condotto la gara Rosario Abisso, fischietto della sezione di Palermo:

Al 36' Il VAR toglie un rigore alla Juve: Abisso inizialmente concede penalty per presunto tocco di mano di Foulon. Dopo aver rivisto meglio l'azione, però, il fischietto di gara cambia decisione assegnando l'angolo in favore dei padroni di casa, in quanto il difensore tocca il pallone con il petto.