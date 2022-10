Juventus, il report dell’allenamento: parzialmente in gruppo Pogba

La Juventus oggi si è allenata agli ordini di Massimiliano Allegri in vista della gara di Empoli. In gruppo si rivede Pogba.

redazionejuvenews

La Juventus, dopo la vittoria nel derby con il Torino, si prepara alla prossima sfida di campionato contro l'Empoli, gara valida per la undicesima giornata di Serie A. I bianconeri scenderanno in campo venerdì, nell'anticipo, così da preparare poi al meglio l'incontro con il Benfica di martedì 25, match importantissimo per provare a sperare in una difficile qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2022-23.

Per Allegri, intanto, ottime notizie, visto che Paul Pogba, al rientro dopo l'operazione, ha svolto l'allenamento parzialmente in gruppo, e si profila quindi un suo possibile reintegro dalla prossima settimana a pieno regime. Discorso molto simile per Chiesa, che è un po' più avanti rispetto al compagno francese, infatti per l'ex Fiorentina si fa campo l'idea di una convocazione per la gara contro i toscani.

Ecco il comunicato del club piemontese: "La Juve prosegue il percorso di avvicinamento alla sfida di venerdì sera all'Allianz Stadium, contro l'Empoli. Oggi il gruppo ha lavorato in doppia seduta: al mattino si è focalizzato su esercitazioni dedicate allo sviluppo dell'azione e sulle situazioni di gioco per la manovra offensiva. Pomeriggio improntato al lavoro sulla forza su base individuale. Ha lavorato parzialmente con la squadra Paul Pogba. Domani in campo al mattino alla Continassa".