Juventus, Allegri raggiunge un altro record dopo la vittoria con il Cagliari

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, grazie alla vittoria di ieri sera, ha collezionato un altro record della sua gloriosa carriera.

La Juventus , grazie al successo di ieri sera contro il Cagliari, è tornata alla vittoria dopo lo stop di settimana scorsa contro l'Inter. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri , intanto, ha raggiunto un altro record da inserire nella sua vincente carriera da allenatore. Secondo quanto riportato da Giuseppe Pastore , giornalista de Il Foglio, il mister toscano ha raggiunto 60 punti in campionato per il nono anno consecutivo, conteggio relativo soltanto agli anni completi in panchina, pertanto sono escluse le stagioni culminate con esoneri. Allegri, con la vittoria contro i sardi, raggiunge in questa speciale classifica Carlo Ancelotti e Luciano Spalletti , unici allenatori ad aver raggiunto questo traguardo.

Gli altri 6 piazzamenti utili per la classifica sono quindi arrivati con la Vecchia Signora: cinque nel primo ciclo e l'ultimo in questa stagione. Dall'annata 2014-15 alla 2018-18, Madama, sotto la guida di Allegri ha conquistato rispettivamente ben 87, 91, 91, 95 e 90 punti, numeri poi coronati dai cinque scudetti consecutivi conquistati con il tecnico livornese. Nella sua seconda avventura bianconera, invece, fino ad ora sono 62 i punti conquistati in questa stagione, quella del ritorno di Allegri, ma ancora mancano sei partite di campionato alla fine. Certamente un riconoscimento importante per il classe '67, che non ha vissuto un'annata non semplicissima, caratterizzata da diverse critiche per il gioco espresso e per le sconfitte cocenti nelle partite più importanti, come Inter o Villarreal. Questo record però può essere un buon punto di partenza per la fine della stagione e per l'inizio della prossima.