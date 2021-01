Juventus, Alex Sandro positivo al Coronavirus

TORINO- La Juventus, dopo il ko contro la Fiorentina del 22 Dicembre, ha iniziato il nuovo anno al meglio travolgendo con il risultato di 4-1 l’Udinese. La squadra, per preparare al meglio la gara di mercoledì contro il Milan, è tornata a lavorare oggi alla Continassa, da dove, però, non arrivano buone notizie. Come comunicato dal club sul proprio sito ufficiale, infatti, il terzino Alex Sandro è risultato positivo al Coronavirus: “Juventus Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per il giocatore Alex Sandro un controllo, nel quale è emersa la sua positività al Covid 19. Il calciatore è già stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.

In casa dei campioni d’Italia, nel corso di questa nuova stagione, è il terzo caso di positività. Ad inizio annata, infatti, furono trovati positivi al Covid prima il centrocampista Weston McKennie (fuori contro Crotone e Dinamo Kiev) e poi, successivamente, Cristiano Ronaldo (che saltò diverse partite tra cui lo scontro in Champions League all’Allianz Stadium contro il Barcellona). Andando indietro nel tempo, nella scorsa stagione risultarono positivi Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala. Vedremo ora come si muoverà il club bianconero nelle prossime ore e se verranno trovati altri calciatori positivi. La speranza è, ovviamente, che il big match di mercoledì sera contro il Milan non debba subire un rinvio. La Juve, per questi motivi, deve infatti già recuperare la gara contro il Napoli non andata in scena il 4 Ottobre e di cui, al momento, non c’è ancora una data.

