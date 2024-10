Juve, Zola ha dubbi: “Yildiz come Del Piero? Mi sembra prematuro”

Intervistato da Tuttosport Zola ha parlato del paragone tra Yildiz e Del Piero e del debry d'Italia tra Inter e Juve

Domenica 27 ottobre alle 18:00 andrà in scena una delle partite più attese di tutta la stagione in casa Juve: il derby d’Italia contro l’Inter. A San Siro la squadra di Thiago Motta proverà a lasciarsi alle spalle i problemi della partita contro lo Stoccarda in Champions League, andando alla ricerca di tre punti preziosissimi in ottica classifica. Intervistato da Tuttosport Gianfranco Zola ha detto: “Una bella partita tra due allenatori che hanno buone idee di gioco: sono ottimi esponenti in un periodo di crescita per il nostro calcio. Queste sono partite importantissime, in cui il risultato è fondamentale per dare tante certezze e sicurezze in più, per contro quella che perde potrebbe avere qualche contraccolpo. Per questo, ripeto, quello di domenica lo ritengo uno scontro diretto molto importante“.

Juve, le parole di Zola su Yildiz

La leggenda della Nazionale e del Chelsea ha poi parlato del numero 10 della Juve, Kenan Yildiz. Giusto paragonarlo a Del Piero? “Mi sembra un po’ prematuro – ha detto -: Alex appena entrato faceva già la differenza, segnando gol importanti. Yildız sta crescendo davvero molto bene e a me piace tantissimo. Però ha ancora del terreno da coprire per arrivare a quel livello”.