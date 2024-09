Juve, Zazzaroni: “Il Conte del Napoli è diverso da prima”

Ivan Zazzaroni ha parlato di Antonio Conte, allenatore del Napoli prossimo avversario della Juventus in campionato, e della sua evoluzione

Antonio Conte tornerà domani all’Allianz Stadium come avversario della Juventus in Serie A. Dopo la sua esperienza con l’Inter, ancora una volta l’ex allenatore e giocatore dei bianconeri sfiderà La Vecchia Signora con obiettivi molti simili. Eppure, secondo quanto detto da Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, non sarebbe stata da escludere, alcuni mesi fa, una prospettiva diversa sulla panchina bianconera. Infatti, per il giornalista, molti indizi avrebbero fatto presumere che Conte sarebbe potuto divenire il successore di Massimiliano Allegri al termine della scorsa stagione sportiva.

Le parole di Zazzaroni su Conte

“Negli ultimi tempi, si è pensato che Antonio Conte volesse tornare alla Juventus dopo l’era di Allegri. Ieri durante la sua conferenza stampa, Conte ha elogiato Allegri, con una comunicazione in grado di trasmettere serenità all’ambiente. Allegri a sua volta ha riconosciuto il lavoro di Conte, affermando che è più semplice subentrare dopo di lui perché lascia una squadra pronta per vincere. Negli ultimi mesi, ho scoperto un Conte più paziente e determinato, meno ossessionato dal giudizio degli altri, abile nel gestire pressioni e tensioni. Dopo una lunga pausa tra Londra e Napoli, Conte ha recuperato le energie. Continua a vivere le sconfitte come una “morte apparente”, ma questo è ciò che lo rende Conte”.