Juve, Vlahovic: "Esultanza? La gente parla, sta a me rispondere sul campo" - JuveNews.eu

Le parole del giocatore della Juve Dusan Vlahovic ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Genoa

Al termine della partita contro il Genoa il giocatore della Juve Dusan Vlahovic è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Ci mancava la vittoria. La cosa più importante è che abbiamo vinto, continuiamo così. Conceicao? Parla anche italiano. Ci vuole tempo per abituarsi ma sa parlare. Ma vuole sia tutto perfetto e preferisce parlare in portoghese”.

Sull’esultanza: “La gente parla, ho imparato. Quando fai gol sei il migliore, quando non lo fai sei il peggiore. Sta a me rispondere sul campo, questo è sicuro. Ci sono partite con meno occasioni. La gente si aspetta sempre che io risolva le partite, è normale. Non scappo da questo. Io so che sto dando tutto me stesso, quando vado in campo non ho rimpianti. Per una punta è più difficile quando non fa gol, ma l’importante è che abbiamo vinto”.

Consiglio per Conceicao: “Non ne ha bisogno. E’ fortissimo, ci sta dando una grandissima mano. Gli faccio i complimenti per il gol, speriamo di averne tanti altri e qualche assist in più”.

Chiosa finale sul numero di gol da raggiungere in stagione: “Non mi pongo limiti. Quello che arriverà mi farà più che contento. Questa maglia chiede di vincere, è abituata”.