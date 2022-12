Quanto vale la rosa della Juve? Tutte le valutazioni di mercato

Il 2022 è ormai agli sgoccioli e tutte le squadre di Serie A si preparano a iniziare il mercato di riparazione . Acquisti, cessioni e prestiti: tutti vorranno rinforzarsi per poter avere la miglior rosa possibile in vista della seconda parte di stagione. La Juve ha diverse zone da potenziare, ma dopo le vicissitudini societarie delle ultime settimane, investire sul mercato non sarà semplice. Ma quanto vale la rosa della Juve?

10 milioni precisi precisi per Di Maria e Milik, 12 per Danilo e 13 per Szczesny. Valgono invece 15 milioni Miretti e Paredes, seguiti da Kean (20), McKennie (21) e Kostic (24). Cifra tonda per Rabiot (25 milioni), Locatelli (30 milioni) e Pogba (35 milioni). A questo punto arriviamo alla top 3 bianconera. Sul gradino più basso del podio c'è Bremer, valutato 40 milioni di euro. Medaglia d'argento per Chiesa (60 milioni), ma il primo posto è, ovviamente, di Dusan Vlahovic, valutato ben 80 milioni di euro.