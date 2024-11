Juve, Trevisani: “Lato umorale il grande limite di Vlahovic”

Riccardo Trevisani ha parlato dell'attaccante della Juve, Dusan Vlahovic: per il giornalista, l'aspetto emotivo sarebbe ancora un suo limite

Intervenuto a Radio Serie A, Riccardo Trevisani ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Mi fa sorridere che un centravanti che su 38 giornate farà 18-20-22 gol ogni volta che non segna viene rimesso in discussione. E’ un giocatore umorale e quando sbaglia quel gol lì, nel primo tempo, tu già sai che non segnerà più. Il lato umorale è il suo grande limite, lui deve fare il salto di qualità dal punto di vista della psiche. Su tutto il resto è senza dubbio un calciatore all’altezza della squadra in cui gioca.

Rido quando sento dire che non è un attaccante da Juve: certamente lo è. Non è un giocatore da dodici milioni l’anno, questo sì, ma non li ha chiesti con i sicari e la Juventus di prima che ha fatto tante scelte sbagliate fece anche questa scelta. Oggi Vlahovic è terzo in classifica cannonieri, questo è il dato”.

Trevisani: “Alla Juve al momento c’è un grande ibrido…”

Successivamente, il giornalista ha parlato del momento in stagione della Juventus: “Quello in corso è un percorso di crescita e la crescita passa proprio attraverso questi momenti. Il Parma aveva già messo in difficoltà il Napoli e il Milan e ci è riuscito di nuovo contro la Juventus. Ora la coperta è corta e l’assenza di Bremer è sicuramente un limite, Ma la strada è quella lì: per il momento c’è un grande ibrido tra ciò che si vorrebbe fare e ciò che si riesce a fare”.