Juve, telenovela Milinkovic: Lotito tenterà il tutto per tutto

Lotito ci pensa e ci ripensa. Il numero uno biancoceleste ha fissato il prezzo a 4 0 milioni per dire addio a Milinkovic-Savic. Al momento -oltre alla Juventus- anche Inter e Napoli hanno sondato il terreno senza però nessuna offerta ufficiale. Tuttavia i nerazzurri con l'arrivo di Davide Frattesi si potrebbero defilare dalla corsa (nonostante la volontà di Simone Inzaghi di riaverlo in squadra), mentre De Laurentiis potrebbe tentare l'affondo superando la concorrenza in caso di mancato rinnovo di Zielinski .

Per la Juve -in fase di 'spending review'- l'unica via sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto, subordinato però al rinnovo di un ulteriore anno del serbo con la Lazio. La situazione dei bianconeri tuttavia potrebbe anche sbloccarsi prima del previsto in caso di una cessione 'd'eccellenza'.