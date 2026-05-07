L’idea Lewandowski e i primi contatti esplorativi

La Juventus guarda con attenzione alla situazione contrattuale di Robert Lewandowski, centravanti del Barcellona in scadenza a giugno. Un profilo di enorme esperienza che stuzzica la dirigenza bianconera, alla ricerca di un riferimento offensivo affidabile dopo una stagione complicata sotto porta. Il nome del polacco è finito sul taccuino degli uomini mercato anche grazie ai primi sondaggi avviati dall’entourage del giocatore in Italia. Il suo agente, Pini Zahavi, è stato nei giorni scorsi a Milano per incontrare diversi club, raccogliendo manifestazioni di interesse e tastando il terreno su più fronti. La concorrenza, però, è ampia: non solo Serie A, ma anche piste estere, con particolare attenzione al mercato statunitense. Resta inoltre viva l’opzione permanenza in Catalogna, seppur con un possibile ridimensionamento dell’ingaggio e del ruolo tecnico sotto la guida di Hansi Flick.

Le parole di Szczesny che sorprendono l’ambiente bianconero

A complicare ulteriormente il quadro, in maniera inattesa, sono arrivate le dichiarazioni di Wojciech Szczesny, ex portiere juventino oggi proprio al Barcellona. Intervenuto a pochi giorni dal El Clásico decisivo per la Liga, Szczesny ha parlato del futuro del connazionale con parole che non sono passate inosservate a Torino. Il portiere polacco, che in bianconero ha vissuto sette stagioni vincendo trofei importanti prima dell’addio nell’estate 2024, ha suggerito a Lewandowski di valutare addirittura il ritiro. Un consiglio basato sulla propria esperienza personale, maturata dopo aver lasciato la Juventus e aver inizialmente scelto di fermarsi prima della chiamata d’emergenza del Barcellona per sostituire l’infortunato Ter Stegen. "Sulla mia esperienza gli suggerisco di smettere perché così potrebbero arrivare le offerte migliori. Non si sa mai chi si farà avanti a ottobre", queste le parole polacco. Forse solo la solita ironia di Tek, o forse no.

Un messaggio che rischia di raffreddare la pista juventina

Le parole di Szczesny suonano come un invito a non farsi tentare subito dalle offerte, ma ad aspettare sviluppi futuri più favorevoli. Un messaggio che, indirettamente, raffredda anche l’ipotesi Juventus e che non può far piacere a Luciano Spalletti, deciso a inserire in rosa un attaccante di peso internazionale. Lewandowski resta un’opportunità affascinante ma complessa, legata a equilibri economici, familiari e tecnici molto delicati. E ora, oltre alla concorrenza dei club, la Juventus deve fare i conti anche con l’influenza di un ex bianconero che, con poche frasi, ha aggiunto un "ostacolo" inatteso alla trattativa.