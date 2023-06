Juve, su Allegri non solo l’Al-Hilal: successore di Galtier?

In ogni caso vista la complessità della situazione, il PSG sta già preparando una soluzione alternativa. I francesi avrebbero individuato proprio Allegri come possibile nuovo tecnico. Il suo futuro è ancora un punto interrogativo e non è detto che sia proprio lui a decidere di andarsene, nonostante il suo contratto scadrà nel 2025. Il club saudita Al-Hilal avrebbe messo sul piatto una cifra monstre per portarlo in Arabia: si parla del doppio o addirittura del triplo rispetto ai 7 milioni di euro (più 2 milioni di euro di bonus) che guadagna a Torino. Per ora Allegri avrebbe deciso di restare sulla panchina bianconera anche se non sono esclusi colpi di scena.