Juve, Allegri: “La cosa importante è portare a casa il risultato”

Intervistato al termine del match contro lo Spezia, l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Pochi cambi di formazione? Siamo abbastanza freschi, non ne abbiamo bisogno. Abbiamo fuori diversi giocatori ed è normale continuare a puntare sugli stessi. Di Maria e Kostic sono entrati bene, così come Milik. I cambi sono importanti".

"Ad inizio stagione l'importante è portare a casa i risultati. La condizione non è ottimale, giochiamo ogni 3 giorni, abbiamo giocatori nuovi: non è facile. Dobbiamo migliorare la gestione della partita, ovvero smettere di perdere palloni in modo banale, rimanere concentrati. Bisogna restare ordinati", ha continuato Allegri.