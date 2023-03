Juve, dopo la sosta con l’attacco al completo. Finora il minutaggio…

Buone notizie per Max Allegri che dopo la sosta per le nazionali riabbraccerà Vlahovic, Di Maria, Chiesa e Milik dopo i problemi fisici

redazionejuvenews

La Juventus si allena in vista della ripresa del campionato. La squadra di Allegri si è ritrovata al JTC, nel gruppo privo dei nazionali impegnati nelle sfide in questa sosta dedicata. Al rientro la squadra bianconera sarà attesa da un mese intenso con 9 impegni tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Senza giri di parole: in ballo ci sono tutti gli obiettivi stagionali.

Ecco perché sarà fondamentale tirare il fiato ma puntare a recuperare gli indisponibili in vista del 1 aprile, giorno in cui all'Allianz Stadium la Vecchia Signora ospiterà il Verona. Come riporta Tuttosport alla ripresa Allegri avrà a disposizione Vlahovic, Di Maria, Milik e Chiesa che compongono, di fatto, tutto l'arsenale offensivo della squadra bianconera.

Un aspetto che fa sorridere per quello che resta - nonostante i tanti problemi a livello di rotazioni - il terzo miglior attacco del campionato con 45 reti segnate. Neanche a dirlo, la classifica la domina il Napoli con 65 gol, seguita dai nerazzurri, a due gol di distacco dalla Juve. Il tutto unito ad una difesa solida, terza anche per gol subiti in questo campionato.

Come prosegue il quotidiano torinese, nessuno dei tre attaccanti che dovevano formare il tridente titolare ha giocato il 70%dei minuti in stagione. Vlahovic è quello che ne ha messi insieme di più: 1469 minuti, il 60%. Di Maria 880 minuti, vale a dire il 37% e Chiesa appena 388 minuti che corrispondono soltanto al 16%. Da qui al termine della stagione sia il minutaggio di Di Maria che quello di Chiesa andrà gestito ma tornerà a disposizione anche Milik, riduttivo considerarlo una riserva.