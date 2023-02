Juve, dagli 8 clean sheet ai 10 gol subiti in tre partite: SOS DIFESA

Se c'è un dato che preoccupa in casa Juve non sono tanto i soli 23 punti in classifica , frutto della penalizzazioni della FIGC , quanto più i 10 gol subiti nelle ultime tre partite. Quella che un tempo era una fortezza impenetrabile capace di vincere con il corto muso, nel giro di poco più di una settimana si è trasformata in un colabrodo. Eppure gli uomini sono esattamente gli stessi: a cambiare è stata la testa.

La vittoria contro il Monza in Coppa Italia per 2-1 è stata solo un fugace momento di gioia, perchè poi il 20 gennaio è arrivata la sentenza della FIGC e la penalizzazione di 15 punti in classifica. Un'altra terribile mazzata a livello psicologico, seguita dalla sfida con l'Atalanta. Un 3-3 che ha dato speranza... seguito da un'altra sconfitta (1-2) proprio contro quel Monza battuto pochi giorni prima. Dopo aver subito appena 7 gol in 17 giornate, la Juve nelle ultime 3 ne ha incassati 10. Qualcosa non va: SOS DIFESA.