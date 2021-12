Juve, si riapre la pista Scamacca

L'attaccante del Sassuolo ritorna fortemente in quota per raggiungere la Mole gia a gennaio. Intanto Allegri ha fatto sapere di gradire il giocatore

Dopo aver concluso il girone di andata meglio di come si poteva ipotizzare, alla ripresa dalle soste natalizie la Juve dovrà disputare uno dei match piu importanti della stagione. A fare visita all'Allianz Stadium infatti ci sarà il Napoli di Luciano Spalletti che, si presenterà decimato a causa delle pesanti assenze degli africani Koulibali, Osimhen, Anguissa, impegnati in Coppa d'Africa. Ma oltre a preoccuparsi di quello che sarà il campo la società dovrà occuparsi anche e soprattutto del mercato, per tentare di rinforzare la rosa di Max Allegri quanto piu possibile.

I reparti da ritoccare sono diversi e gli obiettivi sono sempre i soliti noti. Per quel che riguarda il centrocampo il pupillo dei bianconeri resta sempre Paul Pogba, il quale andrà in scadenza di contratto a giugno 2022 e potrà accordarsi a zero con qualsiasi club gia a gennaio. Cosi come resta valido il nome di Milinkovic Savic, non propriamente in una situazione idilliaca con Maurizio Sarri e che dunque, potrebbe anche lasciare la Capitale a fine anno.