Juve, senti Iuliano: “Pjanic e Locatelli? Servono altri tipi di giocatori…”

L'ex difensore bianconero ha parlato di mercato

SUL RITORNO DI ALLEGRI - "La Juve è abituata a vincere e a volte decide di cambiare anche quando vince. Pirlo ha fatto una stagione in chiaroscuro, ha portato trofei con una squadra non al top e con varie problematiche, il Covid ci ha messo del suo e qualcuno che non era al meglio della condizione non ha dato quello che ci sia spettava. La Juve come le altre grandi squadre ha bisogno di un allenatore top, uno che abbia vinto in Italia e che sia andato lontano in Europa. E Allegri conosce bene l'ambiente. Certo, non penso che cambierà il modo di giocare ma è una scelta consapevole, puntando su un tecnico in grado di portare la squadra in fondo alle competizioni. L'essenza della Juve è racchiusa nel famoso motto: vincere è l'unica cosa che conta. Hanno provato con Sarri che non so se fosse la scelta più giusta, certamente mancava il feeling. Hanno provato con Pirlo, speravano in una scommessa vincente viste anche le difficoltà causate dal Covid ma la ciambella non è uscita completamente col buco. Il quarto posto alla Juve non basta, perché è la squadra meglio attrezzata, la rosa più completa anche se i problemi a centrocampo sono stati evidenti. È vero, si tratta di un'inversione a U considerando che Allegri non credo cambierà il suo modo di giocare, anche se credo in questi anni sia migliorato".