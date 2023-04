Juve, scivolone nerazzurro a San Siro: Allegri sorride, Inzaghi è in crisi

Il gol di Kean regala alla Juve una vittoria pesante contro il Verona. Un match delicato e, alla ripresa del campionato, imprevedibile. Gli uomini di Max Allegri hanno risposto presenti ancora una volta, tenendo inviolata la porta di Szczesny e conquistando la terza vittoria consecutiva per 1-0. Ora le attenzioni si spostano sul prossimo match, quando martedì sera andrà in scena Juventus-Inter , semifinale di andata di Coppa Italia .

Se da una parte la Vecchia Signora arriva da un filotto di cinque vittorie consecutive (7 nelle ultime 8 in Serie A), i nerazzurri sono nuovamente in crisi di risultati, una costante in questa stagione. La squadra di Inzaghi arriva all'impegno di coppa con un morale da risollevare dopo la seconda sconfitta consecutiva. Prima della sosta la Juve sbanca San Siro con il gol di Kostic; ieri Bonaventura decide la sfida in favore della Fiorentina e i meneghini possono solo leccarsi le ferite.