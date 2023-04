L’Inter crolla contro la Fiorentina. Inzaghi: “Conosciamo bene la Juve”

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per l'Inter, che si prepara a sfidare la Juve in Coppa Italia: le parole di Inzaghi

Continua il periodo di forma negativo dell' Inter , che ieri ha perso 0-1 contro la Fiorentina. Per i nerazzurri salgono a tre le sconfitte nelle ultime cinque partite giocate , con un pareggio e una vittoria a completare il quadro. La squadra di Inzaghi è in piena crisi , soprattutto in attacco, e martedì si prepara a sfidare la Juve nella semifinale di andata di Coppa Italia . Chi vincerà?

Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita Inzaghi ha detto: "Sono tre partite di campionato che non segniamo, non c'era mai successo e quello che stiamo facendo in questo momento non basta.Ci sono delle colpe, non ho nulla da dire sull'impegno: hanno dato tutti tutto, dobbiamo essere più lucidi e cattivi, ma non riguarda solo gli attaccanti ma tutta la squadra. Abbiamo creato tantissimo e perdere 1-0 ci fa molto male. Dobbiamo lavorare più e meglio. Io in primis".