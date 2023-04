Juve, Kean torna e sentenzia: il primo passo verso il cambiamento

Alza ancora le braccia al cielo la Juve, dopo i tre punti conquistati contro un Verona ostico e combattivo. La serata dell'Allianz regala alla Juve un successo importante che permette di accorciare sul quarto posto, distante solo 4 lunghezze. E' servito impegno, lucidità e voglia di lottare contro una squadra che non si è mai data per vinta fino alla fine. E soprattutto è servita la zampata decisiva di Moise Kean, al ritorno in campo in Serie A dopo aver scontato la squalifica di due giornate.