Juve, Szczesny: “Spero mi regalino 15 punti per compleanno”

Al termine del match contro il Verona il portiere della Juve Szczesny è intervenuto ai microfoni di Dazn: “ Il momento è buono, abbiamo vinto sette delle ultime otto e il segnale è positivo. Non è stata una partita brillante, ma dopo la sosta le partite sono sempre pericolose e contano i tre punti. Siamo contenti del risultato, meno della prestazione. Obiettivi? Dovrei dire che tutte le partite sono importanti, ma vincere in Europa sarebbe una bella cosa. Non è la Champions, ma portare a casa un trofeo europeo sarebbe bello”.

Sul calendario denso di impegni ha aggiunto: “È molto stimolante, molto bello. È importante arrivare alla fine in tutte le competizioni e siamo lì in Coppa Italia e in Europa League. Nemmeno noi sappiamo in che situazione siamo in campionato, 44 o 59, non lo so. Ora martedì c'è l’Inter, c'è la Coppa Italia ed è stimolante. Non vediamo l’ora di affrontare questo mese importante, poi c'è anche il mio compleanno, spero mi faranno un regalo ridandoci i quindici punti”.