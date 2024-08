Juve, Scanavino rivela: “I tifosi erano preoccupati di una cosa”

Intervistato da Tuttosport l'ad della Juve Scanavino ha parlato degli obiettivi del club: "Vincere è importate ma..."

Intervistato da Tuttosport l’ad della Juve Scanavino ha parlato degli obiettivi del club: “La vittoria resta importante e fondamentale per il tifoso juventino. Ma le nuove generazioni considerano anche altri fattori ed elementi. Nelle Olimpiadi appena concluse abbiamo apprezzato lo sforzo, la sofferenza, l’impegno. È qualcosa di nuovo che si affaccia nella cultura sportiva italiana che magari può diventare meno ossessionata dalla vittoria. Poi la Juventus è sempre la Juventus e la parola chiave deve restare “competitività”. Se vesti quella maglia devi ambire a vincere e dare tutto quello che hai per riuscirci. L’impegno viene sempre premiato dai tifosi juventini”.

Juve, le parole di Scanavino

“Cosa mi chiedevano i tifosi? All’inizio per 6 mesi era sempre la stessa frase: “Mi raccomando: difendeteci e salvateci! Non fateci tornare in Serie B!”. Erano preoccupatissimi di quel rischio – ha rivelato -. Poi, risolte le questioni giudiziarie, mi chiedono di tornare a vincere in fretta e di vedere un po’ di spettacolo in campo. Ecco, in particolare quelli che vengono allo stadio chiedono soprattutto un spettacolo migliore”.