Juve, Scanavino: “Non escludo in futuro un altro Cristiano Ronaldo”

Le parole dell'ad della Juve Scanavino sul mercato bianconero: "Avremmo potuto vendere Bremer ma ci avrebbe indebolito"

Intervistato da Tuttosport l’ad della Juve Scanavino ha parlato del mercato bianconero: “Competitività e sostenibilità non è uno slogan. È un concetto che va interpretato nel modo giusto, cioè, il nostro approccio non è un approccio bieco, solo rivolto ai conti, curando esclusivamente la sostenibilità senza prendere in considerazione la volontà di essere competitivi. Insomma, essere competitivi per vincere resta il nostro obiettivo, la nostra ambizione. Dobbiamo seguirla su un percorso più attento ai costi. Ma, faccio un esempio: Bremer non lo abbiamo venduto, anzi gli abbiamo rinnovato il contratto. E avevamo offerte molto interessanti sotto il profilo economico, ma la cessione seppure remunerativa ci avrebbe indebolito, quindi abbiamo detto no. La competitività la prendiamo sul serio, non è una parola da sbandierare e basta”.

Juve, le parole di Scanavino

Ma la Juve comprerà mai un altro Cristiano Ronaldo? “Se intendiamo Ronaldo come esempio di top player, allora sì – ha detto -. Non escludo assolutamente che un domani non possa arrivare un top. Certo, vogliamo anche essere capaci di crearli noi, puntando sui giovani o su giocatori di talento che non sono ancora esplosi al massimo. Ma, come ho detto, la sostenibilità non deve assolutamente escludere la competitività. La Juventus ha comunque risorse importanti e quindi nell’insieme dell’investimento economico sulla prima squadra non è escluso che un domani possa arrivare un top player; anzi, cioè direi che ci sarà“.