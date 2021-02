Juve-Roma, Pirlo presenta la sfida in conferenza

TORINO- Vigilia di campionato per la Juventus, che domani alle 18.00 ospiterà la Roma all'”Allianz Stadium”. I bianconeri arrivano allo scontro con i giallorossi dopo le vittorie contro Bologna e Sampdoria, che hanno ridotto le distanze tra i due club ad un solo punto (37 per i ragazzi di Fonseca terzi, 36 per Ronaldo e compagni quarti). Come accade sempre il giorno prima di una partita, mister Andrea Pirlo analizza la gara in conferenza stampa. Appuntamento a partire dalle ore 14.30, con l’evento che potrà essere seguito qui su Juvenews.eu in diretta testuale: