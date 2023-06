Cuadrado ormai è una certezza per la Juventus dentro e fuori dal campo: il centrocampista quest'anno ha disputato ben 24 partite da titolare, nonostante i suoi 35anni a cui si aggiungono 1 gol e 2 assist. Nelle prossime settimane la dirigenza dovrà definire bene quali saranno i ruoli per i quali varrà la pena investire maggiormente in vista del prossimo campionato.