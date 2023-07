Juve, il riassunto del giorno: parlano Pepe e Prandelli

La Juventus, in attesa delle prossima gare, è impegnata per quanto riguarda il mercato. A parlare di questo è stato l'ex allenatore Prandelli: "Rinunciare a Vlahovic per Lukaku? Assolutamente no! Lukaku mi piace, ma dal punto di vista tecnico e della prospettiva dei due giocatori, io non rinuncerei a Dusan per Romelu. Non so se ci siano delle valutazioni economiche e comunque non spetta a me entrarci. Ma tecnicamente Vlahovic è indiscutibile. La coppia con Chiesa è potenzialmente devastante. Chiesa è un attaccante. Poi che parta più largo o giri attorno al centravanti sono dettagli. Fede non va considerato come una punta da 30 gol, ma da 15 reti e altrettanti assist, sì. Se la squadra gioca per gli attaccanti, lui e Vlahovic sulla carta sono una coppia da 40-45 gol.