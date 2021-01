Juve, Reynolds sempre più vicino: ecco il piano del club

TORINO- La Juventus, già da ieri, è tornata subito al lavoro alla Continassa dopo il trionfo per 3-1 a San Siro contro il Milan capolista, la cui imbattibilità in campionato è stata interrotta dopo ben 10 mesi. L’obiettivo della squadra è quello di preparare al meglio i prossimi incontri in calendario, a cominciare dalla gara di domenica allo Stadium contro il Sassuolo, per continuare poi con Genoa in Coppa Italia, Inter nuovamente in campionato e Napoli in Supercoppa Italiana. La società, intanto, lavora senza sosta sul fronte mercato, con l’obiettivo di rinforzare e allo stesso tempo ringiovanire la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, anche in vista della prossima stagione. Tra i tanti profili seguiti c’è quello del giovane terzino statunitense Bryan Reynolds, attualmente in forza al Dallas, squadra militante nella MLS.

Il 19enne, stando a quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, sarebbe sempre più vicino a firmare con il club campione d’Italia, che avrebbe bruciato sul tempo la concorrenza rappresentata dalla Roma e dal Club Brugges. L’operazione dovrebbe vedere la sinergia del Benevento, club scelto per “parcheggiare” il giovane talento che, in quanto extracomunitario, non può aggiungersi alla rosa dei campioni d’Italia già in questi giorni. Trattativa che dovrebbe andare in porto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro, con la Juve che non perderebbe poi il controllo del cartellino del calciatore. Le parti, comunque, si riaggiorneranno in occasione della prossima sessione di mercato estiva, per valutare il passaggio all’ombra della Mole dello statunitense.La squadra di Inzaghi, a sua volta, brucerebbe così la concorrenza del Cagliari, club prima indiziato per accogliere in prestito Bryan Reynolds fino al termine della stagione. Ma attenzione perché in queste ultime ore sono arrivate anche alcune importanti notizie di mercato in casa bianconera: >>>> Novità pesanti da Sky Sport, Gianluca Di Marzio dà l’annuncio: “Frenata improvvisa!” <<<<