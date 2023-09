Rabiot non ha dubbi: “Sono concentrato sulla Juve. Tornare al Psg? No”

Nell'intervista rilasciata al quotidiano francese L’Equipe dopo la vittoria per 2-0 della Francia sull’Irlanda, Adrien Rabiot ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti in ottica Juve. Ecco le sue parole: “Tornare al PSG? No, in questo momento non ci penso affatto. Sono concentrato sulla Juventus e sulla Francia, sono contento di ciò che abbiamo fatto stasera, poi vedremo cosa succederà. La sensazione di tornare al Parco dei Principi? In questo stadio sono cresciuto, ci ho giocato parecchie partite e vissuto buona parte della mia carriera da giovane. È sempre un piacere tornare a giocare in questo stadio".