Juve, quando torna Danilo e quali partite salterà: il programma di recupero

Juve, quando torna Danilo? Ecco quali partite salterà il capitano bianconero. Inizia il programma di recupero

Ci sono giocatoti e giocatori, poi c’è Danilo. Che potremmo tranquillamente rinominare l’insostituibile. Qualche dato: 8 partite giocate su 8 in questo inizio di campionato e 100% di minuti disputati. Praticamente Allegri non lo ha mai sostituito. È stato così anche nella stagione precedente quando Max lo ha sempre schierato se non obbligato a fare altrimenti come contro Empoli e Paris Saint Germain dove sono arrivate due sconfitte. Non può essere un caso: il capitano bianconero è diventato il perno della difesa di Allegri e non sarà facile sostituirlo. Sì, perché in vista del Milan il difensore è costretto ad alzare bandiera bianca: “lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra” recita il referto sanitario diffuso dalla Juventus.

Juve, quando torna Danilo — Una sola la domanda che rimbomba nella mente dei tifosi juventini: quando torna Danilo? Se lo chiedono in tanti e non potrebbe essere altrimenti vista l’imprescindibilità assunta dal giocatore all’interno dello scacchiere tattico di Max Allegri. “Il calciatore – dicono dal JMedical - ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica” ed a questo punto l’obiettivo potrebbe essere quello di recuperarlo entro 3 o 4 settimane. Non certamente un lasso di tempo breve. La Juve corre ai ripari e lo fa attingendo alle risorse interne: con Alex Sandro ai box, sarà Daniele Rugani a sostituire capitan Danilo. L’ex Empoli appare rigenerato dalla cura Max ed ha tra le mani la chance per rilanciarsi definitivamente.

Quali partite salterà Danilo — Ci siamo fatti un’idea di quando torna Danilo. Ora, prendiamo il calendario in mano e capiamo quali saranno gli impegni che sarà costretto a saltare. Il primo forfait è di lusso: domenica sera la Vecchia Signora scenderà in campo a San Siro, contro il Milan, orfana del suo capitano. Sicuramente non ce la farà nemmeno per Juventus-Verona di sabato 28 ottobre e per Fiorentina-Juventus di domenica 5 novembre. Da valutare, invece, per Juventus-Cagliari dell’11 novembre. L’obiettivo è averlo lì, in campo, con la fascia al braccio. Ma se ciò non dovesse accadere – il che è possibile – allora quasi sicuramente rivedremo Danilo in campo dopo la sosta. Quando la Juventus ospiterà allo Stadium, domenica 26 novembre, l’Inter di Inzaghi.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.