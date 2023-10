Cornacchini: “Il Milan senza Theo e Maignan perde molto”

Giovanni Cornacchini, ex calciatore del Milan, ha detto la sua sulla sfida con la Juventus, parlando anche delle assenze.

Giovanni Cornacchini, ex calciatore del Milan, ha detto la sua a MilanNews, parlando del match con la Juve. Ecco le sue parole: "È chiaro che senza Maignan e Theo Hernandez la partita si complica per Pioli e un conto è giocarsela con loro in campo, un conto senza, ma reputo le seconde linee del Milan all'altezza del compito.