Juve, la probabile formazione contro il Bologna: Montero conferma tutti

La probabile formazione della Juve in vista della partita contro il Bologna: come scenderanno in campo i bianconeri con Montero?

È stata una settimana particolarmente movimentata per la Juve, che ha visto l'addio di Massimiliano Allegri. La squadra è quindi stata affidata al tecnico dell'Under19 Paolo Montero, che guiderà i bianconeri da qui al termine della stagione. Ma come scenderà in campo la Vecchia Signora contro il Bologna? Come era logico aspettarsi il nuovo allenatore della Juve dopo un solo allenamento confermerà in blocco tutta la squadra. In porta Szczesny, con Gatti, Bremer e Danilo a comporre la linea di difesa. Sulle fasce pronti Cambiaso e Iling-Junior, mentre McKennie, Locatelli e Rabiot agiranno a centrocampo. In attacco pronti Chiesa e Vlahovic.