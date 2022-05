Juve, Pogba saluta Chiellini e Dybala: il francese tra passato e futuro

Sul proprio profilo Instagram Pogba ha salutato Dybala e Chiellini, suoi ex compagni alla Juve: quale sarà il suo futuro?

Quella contro la Lazio è stata l'ultima partita all'Allianz Stadium per Chiellini e Dybala . Due leggende bianconere si preparano a lasciare il club, lasciando alle spalle un vuoto enorme nella squadra e nel cuore di tutti i tifosi della Vecchia Signora. Un vuoto che in qualche modo dovrà essere colmato. Come? Acquistando dei sostituti all'altezza. Mentre per il ruolo di difensore la dirigenza bianconera è ancora in alto mare, aumentano le voci attorno a Di Maria , individuato come possibile sostituto de La Joya. L'argentino arriverebbero a Torino a parametro zero, pronto a prendersi il posto da titolare sulla fascia destra.

Ma le novità in casa Juve non dovrebbero finire qui. Un altro innesto fondamentale dovrà essere fatto a centrocampo, reparto troppo spesso in difficoltà. Sia da un punto di vista tecnico che numerico serve un rinforzo. Il nome in cima alla lista è quello di Paul Pogba, da sempre sogno di mercato dei tifosi bianconeri. Il centrocampista francese è in uscita dal Manchester United e ieri i suoi agenti sono stati a Torino proprio per parlare con la dirigenza della Juventus. Per il momento nessuna offerta ufficiale ma il Polpo potrebbe veramente tornare in Italia.