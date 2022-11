Juve, buone notizie per Pogba: 3 fasi per tornare in campo al più presto

Paul Pogba si prepara a tornare in campo con la Juve: pronte 3 fasi per recuperare al meglio dall'infortunio

redazionejuvenews

Da sogno a incubo: il ritorno di Paul Pogba alla Juve non è stato quello che tutti si sarebbero aspettati. Durante la tourneè estiva negli USA il centrocampista francese ha subito un infortunio al menisco laterale che, complici alcune scelte discutibili, lo hanno costretto a lungo stop. Il Polpo ha quindi chiuso il 2022 senza aver giocato neanche uno spezzone di partita con la maglia bianconera e, come se non bastasse, ha dovuto rinunciare anche al Mondiale in Qatar con la Francia.

Un periodo nero per l'ex Manchester United, che ora si prepara a cambiare registro. Basta pensare al Mondiale: concentrazione al 100% sul recupero e il ritorno in campo con la Juve. Non a caso Pogba ha rifiutato l'offerta della Francia di vedere il Mondiale da una tribuna d'onore in Qatar. Il centrocampista vuole tornare al più presto in forma e ha pronto un piano in 3 fasi.

La prima inizierà già questa settimana, quando Pogba e la sua famiglia andranno in vacanza a Miami. Vacanza, ma sempre con un occhio all'allenamento: un medico della Juve seguirà il francese passo dopo passo. Il 6 dicembre poi comincerà la seconda fase. Insieme a tutti gli altri farà ritorno a Torino e ricomincerà gli allenamenti. Prima di tornare in gruppo, però, per il francese ci sarà altro lavoro differenziato. La fase 3 è invece il ritorno tra i convocati nelle prime partite di Serie A di gennaio (Cremonese e Udinese), con l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe in vista del big match contro il Napoli del 13 gennaio.