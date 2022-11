Ronaldo, nuovi guai per l’ex Juve: il comunicato del Manchester United

" Questa mattina il Manchester United ha iniziato le prime adeguate procedure a risposta della recente intervista di Cristiano Ronaldo. Non faremo nessun altro commento fino a che questo processo non raggiungerà la sua conclusione ". Poche frasi, nette, dirette e senza giri di parole: con questo comunicato il Manchester United ha risposto al caso Cristiano Ronaldo.

Il ritorno del fuoriclasse portoghese a Manchester non è stato dei migliori e dopo una stagione sottotono, ora le polemiche. In una recente intervista, infatti, CR7 ha attaccato il club inglese su tutti i fronti. Parole pesantissime quelle dell'ex Juve, che hanno coinvolto tutti, dall'allenatore Ten Hag fino a leggende del club come Wayne Rooney, passando per compagni di squadra e altri colleghi. Come era logico immaginarsi, ora i Red Devils risponderanno a tono. Una molta? L'esclusione dalla rosa? Non si sa ancora quale potrebbe essere la pena scelta dallo United, ma probabilmente la frattura è insanabile o quasi.