Pogba: “Prima di prendere decisioni importanti, prego. Su Ronaldo…”

Il centrocampista bianconero, intervenuto nel podcast "Muslim Money Guys" di Wahed, ha parlato di diversi temi, tra fede, colleghi e Ronaldo

redazionejuvenews

Torna a parlare Paul Pogba. Il centrocampista bianconero è intervenuto nel podcast Muslim Money Guys di Wahed, toccando diversi temi. Ecco le sue parole, riportate da Tuttosport: "Prima di prendere decisioni importanti per la mia carriera, prego. Lo faccio perché dopo sono in pace con me stesso. L'infortunio che mi ha impedito di andare al Mondiale e di esordire con la Juventus? Dio aveva altri piani per me".

I riferimenti nel ruolo: "I centrocampisti che ammiro maggiormente? Non sono centrocampisti di contenimento e non sono numeri 10. Sono quelli del box to box, che fanno il gioco, che fanno assist e che possono segnare". Tra i giocatori citati ci sono Toni Kroos e Marco Verratti, ma anche Thiago Alcantara e Jude Bellingham, su cui ha aggiunto: "Sta facendo molto bene e credo che arriverà a un livello molto alto". Il centrocampista bianconero ha detto poi di aver studiato grandi del passato come Paul Scholes, Darren Fletcher e Michael Carrick, anche se ha dichiarato che Andrea Pirlo è uno dei giocatori da cui ha tratto maggiori insegnamenti.

Sull'ex compagno Cristiano Ronaldo: "Vedo giocatori professionisti, molti dei quali molto professionali, arrivano in anticipo, fanno tutto il recupero e cose del genere. Ma c'è qualcuno che è stato lì ogni singolo giorno e non si è fermato. Questo è Cristiano. È la sua personalità, è un vincente, questo è certo. Vuole avere sempre ragione, non è mai soddisfatto di quello che ha fatto, vuole sempre di più. Il suo motto è: 'Posso fare di più. Farò di più'. La sua motivazione è pazzesca. Quello che ho visto per un anno quando sono stato con lui, ogni giorno è un nuovo record, una nuova sfida per lui... sfida se stesso. Non vede gli altri, dice: 'Devo essere migliore di me'". Ma parlando di mercato, Cherubini ha il mirino puntato su mezza Serie A: colpi da Roma, Inter e...<<<