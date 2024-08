Juve, Plastino: “Chiesa tutti lo vogliono e nessuno lo prende”

Michele Plastino ha parlato dell'attaccante della Juventus, Federico Chiesa: per il giornalista, sul calciatore ci sarebbe un paradosso

Intervistato per Radio Sportiva, Michele Plastino ha parlato dell’attaccante della Juventus, Federico Chiesa. Ecco le sue parole: “È un giocatore che salta l’uomo. E personalmente vedo sempre bene chi fa questo lavoro in mezzo al campo. Il figlio d’arte tutti lo vogliono, però, ma per il momento nessuno lo prende”.

Plastino: “La Juve sarà l’anti-Inter se…”

Inoltre, il giornalista ha parlato della Juventus come antagonista dell’Inter a una condizione, anzi tre: “Con Kalulu, Koopmeiners e Nico Gonzalez la Juve diventerebbe l’anti-Inter. Sistemerebbe bene tre reparti con altrettanti giocatori forti e con un allenatore molto bravo come Thiago Motta“.