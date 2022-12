Juve, il lupo perde il pelo ma non il vizio: super gol su punizione per Pirlo!

Sguardo concentrato, tre passi di rincorsa e tiro: la palla prende una traiettoria incredibile, supera la barriera e non lascia scampo al portiere. Battere un calcio di punizione perfetto per uno come Andrea Pirlo è come guidare una bicicletta, una di quelle cose che non si scordano mai, anche a 43 anni. 135 gol in carriera, di cui 75 su punizione: Pirlo è sempre stato un esperto su calcio piazzato. L'ex centrocampista della Juve è ora l'allenatore delKaragümrük, squadra del massimo campionato turco. Proprio il club turco sui social ha postato il video dell'incredibile gol in allenamento.