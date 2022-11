Storie Mondiali: il 2014 di Andrea Pirlo

L'Italia sta osservando il Mondiale da casa: per la seconda volta consecutiva infatti gli Azzurri nonpartecipano alla CoppadelMondo, e stanno osservando dal divano quanto accade in Qatar. Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha preso in rassegna l'ultimo Mondiale giocato dagli Azzurri, focalizzandosi su Andrea Pirlo, e quello che, anche per lui, è stato l'ultimo Mondiale.