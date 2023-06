Juve, per Giuntoli non è finita: freddi i rapporti con De Laurentiis

La promozione di Giovani Manna dalla Next Gen alla Juventus potrebbe non escludere l'arrivo di Cristiano Giuntoli dal Napoli. In attesa di capire se la Juventus deciderà di avere un colloquio con il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis, i rapporti tra quest'ultimo e il direttore spartivo non sarebbero idilliaci.