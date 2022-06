Pepe: “Pogba? Quando uno lascia la Juve poi cerca sempre di tornare”

Dopo una stagione deludente conclusa senza aver vinto neanche un trofeo, la Juve si prepara ad organizzarsi per tornare subito in alto. Tra le fila bianconere serviranno rinforzi di spessore, in grado di alzare il livello generale della squadra. Per questo la dirigenza della Vecchia Signora sta seguendo giocatori del calibro di Pogba e Di Maria , ma dopo quasi un mese di trattative ancora nessuna ufficialità. Per ora la Juve ha annunciato il rinnovo di De Sciglio e l'addio di Demiral per 20 milioni: in entrata tutto tace. Riusciranno i bianconeri a concludere i colpi di cui avrebbero bisogno?

Olrre a loro quali potrebbero essere gli altri rinforzi? "A parte giocatori come Di Maria e Pogba, che sono colpi importanti, con la perdita di Chiellini è servirà un difensore di livello". L'addio di Giorgio Chiellini, in effetti, è una perdita importante sia al centro della difesa che all'interno dello spogliatoio. Sostituire un difensore come Giorgio non è affatto semplice e i bianconeri dovranno scegliere con cura il suo successore. Prima però la dirigenza vorrà chiudere i colpi in attacco e a centrocampo, ritenuti più urgenti. Con Bonucci e de Ligt come titolari e Gatti e Rugani come riserve, infatti, la difesa almeno dal punto di vista numerico è tutto sommato al sicuro. Non si può dire altrettanto dell'attacco dove gli unici giocatori a disposizione sono Chiesa, Vlahovic e Kean, con l'aggiunta all'occorrenza di Cuadrado.