Juve, Pedullà: “Il mal di pancia di Dusan Vlahovic è destinato a durare fino a giugno”

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juve è tutt'altro che certo: le parole di Alfredo Pedullà sull'attaccante serbo

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juve è tutt’altro che certo. Il serbo, in attesa dell’ufficialità di Kolo Muani, è praticamente l’unico attaccante di ruolo della squadra di Motta: senza di lui non si segna. Al tempo stesso, però, il classe 2000 non sta convincendo a pieno, segnando sì tanti gol ma sbagliando altrettante giocate importanti. Un rapporto di amore e odio che potrebbe terminare nei prossimi mesi. Secondo il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà infatti: “Il mal di pancia di Dusan Vlahovic è destinato a durare fino a giugno, tranne clamorose sorprese oggi non ipotizzabili, quando il matrimonio con la Juventus diventerà probabilmente un divorzio della serie “Ci eravamo un po’ amati, ma non troppo”.

Juve, che futuro per Vlahovic?

Il contratto di Vlahovic con la Juve scadrà a giugno 2026 e l’impressione è che non verrà rinnovato. La prossima estate il giocatore potrebbe essere venduto, con l’Arsenal di Arteta in pole position per assicurarsi il suo cartellino. L’allenatore spagnolo lo segue infatti da molto tempo e lo avrebbe voluto con sè ancor prima che diventasse un giocatore bianconero. A giugno quindi potrebbe partire l’assalto ma per il momento la Vecchia Signora ha ancora bisogno del serbo.