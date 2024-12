Juve, Pavan: “Il recupero di Cambiaso è fondamentale”

Pavan ha parlato dell'esterno della Juventus, Cambiaso: per il giornalista, il rientro del calciatore in squadra sarebbe importantissimo

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’esterno della Juventus, Andrea Cambiaso. Ecco le sue parole: “La Juventus contro il Monza ha ritrovato uno dei giocatori che sono maggiormente fondamentali all’interno dello scacchiere tattico di Thiago Motta, vale a dire Andrea Cambiaso. L’ex del calciatore del Bologna e del Genoa è ritornato dopo il problema alla caviglia avuto contro il Bologna, nel secondo tempo contro il Monza, dando ulteriore sicurezza solidità ed anche dinamismo ad un reparto che ha assolutamente bisogno di lui.

Il suo recupero sarà fondamentale in vista della partita contro la Fiorentina, una partita difficile che si presuppone molto fisica all’interno del quale le sue doti individuali di attenzione ma anche di dinamismo saranno fondamentali, così come gli spunti dei singoli calciatori bianconeri. Il 2024 possiamo definirlo come l’anno della consacrazione di Cambiaso, diventato uno dei punti fermi della squadra bianconera prima con Massimiliano Allegri ed ora assolutamente con Thiago Motta”.

Pavan: “Contro la Fiorentina non sono ammessi errori”

Il giornalista ha proseguito: “La crescita del calciatore è sotto gli occhi di tutti, ha raggiunto un livello importante, con giocate che tendono spesso a spaccare anche la partita e che possono essere assolutamente un valore aggiunto. La Juventus avrà assolutamente bisogno di lui, ma non solo, la sua crescita esponenziale lo individua come uno dei calciatori più forti, addirittura a livello nazionale, non solo nel suo ruolo, ma a livello generale per duttilità sia in fase offensiva che difensiva.

In nazionale l’abbiamo visto essere uno degli assoluti protagonisti nelle ultime partite di Nations League e se continuerà a crescere, come dimostrato in questi mesi, potrà insidiare i top player anche a livello internazionale. Insomma, in vista dalla parte di domenica, il suo ritorno è importantissimo e tutti ci auguriamo che, oltre alla copertura difensiva, possa garantire anche quella spinta offensiva e quell’intesa con i compagni, come Cambiaso, intesa che è fondamentale per la Juventus per poter superare gli avversari e la gara contro la Fiorentina è una di quelle partite che vista la classifica non ammette errori”.