Juve, Pavan: “Con l’Atalanta grandi occasioni e immensa sfortuna”

Pavan ha commentato la prestazione della Juventus contro l'Atalanta: per il giornalista, i bianconeri avrebbero offerto una prova positiva

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha commentato la prova della Juventus contro l’Atalanta in Serie A. Ecco le sue parole: “La linea non la cambiamo, ogni pareggio è una sconfitta, lo avevamo detto e lo ribadiamo, quindi anche con l’Atalanta la Juve ha fatto un passo falso, perché solo con la vittoria avremmo avuto soddisfazione, abbiamo vinto una gara delle ultime sette, poche, troppo poche, ma contro un’Atalanta che giocava in casa e che aveva tutti i cambi a disposizione per fare male, ha concesso il giusto ma ha avuto grandi occasioni ed anche immensa sfortuna con quel palo e salvataggio ad un passo e con l’occasione finale di Yildiz. Non gira bene, purtroppo, ma se la Juventus sarà questa ancora a lungo crediamo che questo sentimento di profonda insoddisfazione potrà tramutarsi in un sentimento diverso”.

Pavan: “La Juventus deve provare a fare di più”

Il giornalista ha proseguito: “Abbiamo vista una buona rabbia, una bella determinazione ed una voglia di vincere che non è mancata ma che non è ancora sufficiente per lottare per il vertice. La Juventus deve sicuramente provare a fare di più, è a due punti dalla Lazio e potenzialmente a pari punti del Milan con cui giocherà la scusa della vita sabato prossimo. La sensazione è che manchi l’ultimo step, vedremo quando lo compiremo, ma non dobbiamo essere soddisfatti per questa gara, non possiamo, è la Juventus che deve festeggiare, noi dobbiamo continuare a lavorare e giocare per vincere la prossima gara dove ci giocheremo la stagione. L’unica nota lieta è che la Juventus ha comunque ottenuto un pareggio con sei assenti, il miglior difensore, l’unico attaccante ed il miglior esterno offensivo, quindi che vogliamo dire? Semplicemente che non bisogna mollare”.