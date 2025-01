Juve, Pasquato: “Yildiz sta facendo qualcosa di incredibile”

Christian Pasquato ha parlato dell'attaccante della Juve, Kenan Yildiz: per l'ex bianconero, il calciatore starebbe avendo un buon rendimento

Intervistato per Radio Bianconera, Christian Pasquato ha parlato dell’attaccante della Juventus, Kenan Yildiz. Ecco cosa ha detto: “Cosa posso consigliare a Yildiz? Credo che debba continuare a fare quello che sta già facendo. Proprio ieri parlavo di lui: sta vivendo quello che anche io avrei desiderato vivere nella mia carriera. Riuscire a far parte del gruppo Juve per poi emergere e mettere in luce le proprie doti. Sta facendo qualcosa di incredibile per l’età che ha. Deve continuare con l’entusiasmo e il divertimento che continua ad avere oggi. Gli si chiede troppo? Giochi nella Juventus e l’unica cosa che conta è vincere. Nelle grandi squadre si chiede tanto, se fai una partita normale è un insuccesso: ecco la differenza di essere li per lui“.

Pasquato: “Il paragone con Del Piero non mi ha aiutato”

Inoltre, sulla sua carriera, Pasquato ha spiegato: “Da un lato non mi ha aiutato questo importante paragone, perché tutti sappiamo cosa ha fatto Del Piero alla Juventus, però sappiamo anche che la gente si aspettava tantissimo da me. Avevo 19 anni e fare quello che lui ha fatto non era ripetibile, perché è stato incredibile. E’ stata un’etichetta importante, pesante ma allo stesso tempo piacevole”.