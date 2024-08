Juve, Palmeri: “Difficile che Chiesa stia fermo un anno”

Palmeri ha parlato della vicenda di Chiesa: per il giornalista, difficile pensare che l'attaccante della Juventus rimanga fermo una stagione

In collegamento per Sportitalia, Tancredi Palmeri ha parlato della situazione legata all’attaccante della Juventus, Federico Chiesa. Per il giornalista, lo scenario di una stagione in bianconero in attesa dello svincolo sarebbe difficile da immagine.

Palmeri: “Affare sbloccabile con qualche milione”

Ecco le sue parole: “È difficile pensare che l’Inter dica a Chiesa: “Stai fermo che arriviamo tra un anno”. Innanzitutto perché nel calcio un anno è una misura temporale lunghissima. Ricordiamoci com’è cambiata la situazione di Dybala in un anno, per fare un esempio. Un anno fermo non esiste e secondo me Giuseppe Marotta una mano sul cuore se la mette. Non penso che sarebbe d’accordo a fargli perdere un anno di carriera a 27 anni per aspettare l’arrivo dell’Inter. Poi non dimentichiamo che la dirigenza nerazzurra ha dei paletti finanziari estremi. Se effettivamente non si sblocca la situazione e la Juventus libera Chiesa a qualche milione forse la possibilità c’è. Ma l’Inter poi ha anche un ulteriore problema”.