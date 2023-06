Juve, Padovan: “Zaniolo? Qualsiasi club italiano dovrebbe puntarci”

Padovan sul salto di qualità

Successivamente, Padovan ha parlato anche delle eventuali criticità sul giocatore, che però non dovrebbero ostacolare un potenziale investimento. Ecco cosa ha detto: "In attesa che maturi anche di testa, Zaniolo è imponente di fisico. In un calcio come quello attuale, avere la sua stazza è già una garanzia di presenza scenica in campo. Il punto è trovare un allenatore che creda in Zaniolo, gli assicuri un impiego da titolare, lo renda compatibile alle sue esigenze. Chi potrebbe essere questo allenatore ancora non lo so. Italiano sicuramente, anche se ignoro quanto Nicolò sia tatticamente evoluto. Per ora resta un talento brado di quelli che si esaltano nello spazio ampio. Ma per il vero salto di qualità, avrebbe bisogno di un club dove i principi educativi (il rispetto individuale e del gruppo) siano preminenti. Ci vorrebbe, insomma, una scommessa di quelle pesanti. Oltre che la cieca fiducia in un ragazzo chiamato a diventare grande presto. Finito però per essere un adolescente di ventiquattro anni. Troppi per non passare l’ultimo confine".