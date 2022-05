Juve, confermato l’ottavo posto nel ranking Uefa aggiornato

La Uefa ha comunicato il ranking dei club aggiornato. Si confermano ancora tra i prime 10 i bianconeri, prima squadra italiana in classifica.

La Uefa ha reso noto l'aggiornamento del Ranking per i club. La classifica tiene conto dei risultati degli ultimi 10 anni e viene aggiornata a seconda dei risultati della stagione in corso e conta per la compilazione delle fasce nei sorteggi delle coppe europee. Inoltre, con il nuovo format della Champions, le squadre con il miglior ranking che non si siano qualificate attraverso il campionato potranno accedere proprio grazie al loro punteggio. In testa c'è il Bayern Monaco, seguito a poca distanza dalle due squadre inglesi che si stanno giocando la Premier League di questa stagione: il Liverpool, fresco finalista di Champions League e il Manchester City. A seguire troviamo il Chelsea, che nonostante la stagione travagliata è ancora ai piedi del podio, in virtù della Champions vinta lo scorso anno. A chiudere la top 5 il Real Madrid di Carlo Ancelotti, altra squadra finalista della massima competizione europea.