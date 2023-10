Juve, oggi l’incontro del Cda: si viaggia verso l’aumento di capitale

Nella giornata odierna il consiglio di amministrazione della Juve si incontrerà per aggiornarsi e discutere sulle prossime mosse dirigenziali

Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, il Cda della Juventus si incontrerà nella giornata di oggi. Tema principale della riunione, il bilancio del club bianconero, il quale, rispetto all'anno precedente ha visto il suo rosso dimezzarsi. Si parlerebbe di un passivo di 110,5 milioni di euro, rispetto ai 239 milioni di 365 giorni fa. Una notizia positiva che però non sarebbe ancora sufficiente a evitare futuri provvedimenti drastici per tornare in nero.